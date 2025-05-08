Білл Гейтс звинуватив Ілона Маска у «вбивстві» дітей через ліквідацію USAID

Гейтс заявив, що глава Tesla діяв з невігластва.

Білл Гейтс різко розкритикував Ілона Маска за ліквідацію Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), заявивши, що таке рішення коштує життя найбіднішим дітям світу. Після лютневого розпорядження підрозділу Doge, створеного Маском для “урядової ефективності”, USAID фактично припинило роботу. Гейтс заявив, що скорочення призвели до псування ліків і їжі на складах, а також можуть спричинити спалахи поліомієліту, ВІЛ і кору.

Про це повідомляє 8 травня, у четвер, Financial Times.

Мільярдер і філантроп Білл Гейтс загострив своє протистояння з Ілоном Маском, звинувативши найбагатшу людину світу в «убивстві найбідніших дітей світу» через, як він висловився, хибні скорочення американської допомоги на розвиток.

Гейтс, який оголосив план прискорити свою благодійну діяльність протягом наступних 20 років і повністю закрити Фонд Гейтсів у 2045 році, в інтерв’ю заявив, що глава Tesla діяв з невігластва.

У лютому так зване Міністерство урядової ефективності (Doge), створене Маском, фактично припинило діяльність Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) — головного каналу надання американської допомоги, заявивши, що «прийшов час йому померти».

Співзасновник Microsoft, який колись також був найбагатшою людиною у світі, сказав, що раптовість цих скорочень призвела до того, що рятівна їжа й ліки залишилися псуватися на складах, і це може спричинити повернення таких хвороб, як кір, ВІЛ та поліомієліт.

Гейтс зазначив, що Маск скасував гранти для лікарні в провінції Газа в Мозамбіку, яка запобігає передачі ВІЛ від матерів до немовлят, помилково вважаючи, що США постачають презервативи до Сектора Газа на Близькому Сході. «Я б дуже хотів, щоб він приїхав і зустрівся з дітьми, які тепер заражені ВІЛ через те, що він припинив фінансування», — сказав Гейтс.

Гейтс сказав FT, що Маск, який назвав USAID «злочинною організацією», не розуміє, чим займається агентство та як воно працює. У лютому Маск визнав, що переплутав провінцію Газа в Мозамбіку з палестинським регіоном, додавши: «Деякі з речей, які я кажу, можуть бути помилковими».

69-річний Гейтс у четвер оголосив про плани витратити практично весь свій статок протягом наступних 20 років, за цей час його фонд витратить понад 200 мільярдів доларів на глобальне здоров’я, розвиток і освіту — порівняно з 100 мільярдами за попередні 25 років. Фонд Гейтсів закриється у 2045 році — на десятиліття раніше, ніж передбачалося раніше.

Гейтс пояснив, що мета прискореного витрачання — максимізувати вплив, з можливістю досягти остаточних рішень, таких як ліквідація поліомієліту та вилікування ВІЛ.

Фонд і надалі витрачатиме більшість свого бюджету — який зросте до близько 10 мільярдів доларів на рік — на глобальне здоров’я, зосереджуючись на вакцинах, материнському й дитячому здоров’ї. Але Гейтс заявив, що приватна філантропія не зможе компенсувати нестачу після скорочення бюджету USAID, який торік становив 44 мільярди доларів.

Гейтс має намір передати дітям менш ніж 1 відсоток свого статку. Він підтримує високий податок на спадщину, щоб запобігти «династичному багатству», а також виступає за «значно прогресивніше оподаткування».

У листі з поясненням свого рішення Гейтс написав: «Люди говоритимуть багато чого про мене після моєї смерті, але я твердо вирішив, що фраза “він помер багатим” не буде серед цього. Занадто багато нагальних проблем треба вирішити».

Гейтс був стриманішим у критиці Дональда Трампа, зазначивши, що той, можливо, не до кінця усвідомлює вплив своїх рішень, і не виключив можливості перегляду деяких скорочень. Фонд Гейтса — один із багатьох, що побоюються, що президент США може позбавити їх податкових пільг через указ.

Проте найбільшу критику Гейтс залишив на адресу Маска, чиї скорочення, за його словами, загрожують зруйнувати 25 років роботи його фонду. У розмові з Айзексоном Гейтс колись сказав, що Маск повинен більше перейматися життям на Землі, ніж пошуками рішень для інших планет. «Він зациклився на Марсі», — зазначив він.

Нагадаємо, Державний департамент США повідомив Конгрес про те, що він фактично розпускає Агентство США з міжнародного розвитку USAID в рамках реорганізації. Програми, які не відповідають пріоритетам адміністрації Трампа, закриють, йдеться в офіційній заяві Держдепу.

Водночас Державний департамент має намір перепідпорядкувати певні функцій USAID до 1 липня 2025 року. // Дзеркало тижня