У ДТП на Львівщині Lexus розірвало на частини, загинула дитина

27 липня на трасі Київ — Чоп сталася жахлива ДТП. Водій автомобіля «Lexus RX», 48 річний громадянин Франції, вирішив обігнати автомобіль «Нива», але не впорався з керуванням, зачепив «Ниву» і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автопоїздом «Рено».

Від зіткнення з сорокатонною фурою кросовер «Лексус» розірвало на дві частини.

На задньому сидінні «Лексуса» перебували двоє дівчаток-сестри — 16 і 13 років.

Старша сестра, на жаль, загинула. Молодша отримала важку черепно-мозкову травму і впала в кому.

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Медики Бродської ЦРЛ надали першу допомогу. Однак в районній лікарні не виявилося обладнання та нейрохірургів, щоб продовжувати надавати їй необхідну допомогу

Для допомоги задіяли вертоліт ДСНС, який перевіз дівчинку до Києва, а патрульні поліцейські супроводили реанімобіль з аеропорту в інститут нейрохірургії.

Стан дівчинки залишається стабільно важким, але лікарі продовжують боротися за її життя і є надія на її порятунок. // Вартові еспресо