Біля метро Деміївська у Києві почав просідати асфальт (фото)

У столиці над тунелем станції метро “Деміївська” почали просідати під землю торгові павільйони, розташовані поблизу колишнього Деміївського ринку.

Про це пишуть Букви.

На місці зокрема помітно пошкоджений асфальт через просідання грунту.

Для пішоходів перекрили рух цією ділянкою з повідомленням про проведення аварійних робіт.

Водночас у КМДА поінформували, що просідання ґрунту поблизу станції метро “Деміївська” відбулося ще до закриття шести станцій “синьої” гілки.

Зауважується, що одразу за ним був встановлений посилений постійний нагляд і контроль. У пресслужбі запевнили, що загалом критичних змін фахівці не зафіксували.

Також наголошується, що наразі стан тунелю між станціями метро “Деміївська”-“Либідська” “стабілізований і повністю контрольований”.