На Одещині розшукуються неповнолітні Арапу Рамін та Карамгу Арсен (фото)
Одеським районним управлінням поліції № 1 встановлюється місце знаходження Арапу Раміна, 2007 року народження, та Карамгу Арсена, 2006 року народження, які вчора самовільно залишили медичний заклад.
Прикмети Раміна: на вигляд 14 років, зріст 160 см, волосся темне, очі карі.
Був одягнений: в чорну куртку.
Прикмети Арсена: на вигляд 16 років, зріст 150 см, волосся темне, очі карі.
Був одягнений: в светр кольору хакі.
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження хлопців, просимо повідомити до Одеського районного управління поліції № 1 за номером (048) 779 49 62 або на спецлінію «102».
Головне управління Національної поліції в Одеській області
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