На Одещині розшукуються неповнолітні Арапу Рамін та Карамгу Арсен (фото)

Одеським районним управлінням поліції № 1 встановлюється місце знаходження Арапу Раміна, 2007 року народження, та Карамгу Арсена, 2006 року народження, які вчора самовільно залишили медичний заклад.

Прикмети Раміна: на вигляд 14 років, зріст 160 см, волосся темне, очі карі.

Був одягнений: в чорну куртку.

Прикмети Арсена: на вигляд 16 років, зріст 150 см, волосся темне, очі карі.

Був одягнений: в светр кольору хакі.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження хлопців, просимо повідомити до Одеського районного управління поліції № 1 за номером (048) 779 49 62 або на спецлінію «102».

Головне управління Національної поліції в Одеській області