Біля Туреччини затонуло африканське судно, яке прямувало в Україну

Судно під прапором Гвінеї-Бісау, що прямувало в Україну, затонуло поблизу Анталії (Туреччина). Наразі тривають пошуки зниклих безвісти членів екіпажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Турецьку берегову охорону .

Повідомляється, що судно вирушило з турецького порту Іскендерун до українського порту Ізмаїл, та затонуло за 37 км від узбережжя Анталії.

Встановлено, що на судні було 14 членів екіпажу сирійської національності. П’ять членів екіпажу були врятовані вертольотами та іншими кораблями, які пропливали повз району. Пошуки ще дев’яти продовжуються.