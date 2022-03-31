Деяких інтернет-провайдерів виключать з держреєстру через відмову блокувати російську пропаганду

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Деякі українські інтернет-провайдери відмовляються блокувати російську пропаганду. Їх буде виключено з державного реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв’язку.

Деяких інтернет-провайдерів виключать з держреєстру через відмову блокувати пропаганду

Фото: провайдерів, що не блокують пропаганду, виключають з реєстру (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зазначається, що першим з реєстру виключать ТОВ «НЕТАСІСТ». Нацкомісія визначила, що оператор не заблокував російську пропаганду та ворожі домени під час воєнного стану.

Далі буде ухвалене рішення про те, що робити з порушниками. Зокрема, їм загрожує:

  • встановлення тимчасових особливостей маршрутизації трафіка, відповідно до цього рішення;
  • анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;
  • анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;
  • виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється національною комісією.

«В умовах воєнного стану постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг зобов’язані невідкладно вживати заходів для виконання доручень НЦУ. Останнє надало низку розпоряджень щодо зведення нанівець діяльності пропутінської пропагандистської машини та знищення інформаційної навали з боку РФ», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Мелітополі російські окупанти заблокували український мольний зв’язок та інтернет-провайдерів.

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