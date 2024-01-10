На Львівщині багато постраждалих у зіткненні автобусу та трьох авто (фото)

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У Львівській області, на трасі Київ – Чоп, сталася масштабна аварія за участю автобуса та трьох автомобілів. Шестеро людей постраждали, серед яких двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Львівської області.

“Дорожньо-транспортна пригода сталась 10 січня близько 11.30 на автодорозі Київ-Чоп, неподалік села Чишки”, – йдеться в повідомленні.

Обставини ДТП

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись:

  • автобус VAN HOOL, який здійснював перевезення за маршрутом “Київ – Хуст”, під керуванням 39-річного жителя міста Херсон;
  • Skoda Octavia, за кермом якого перебував 36-річний житель міста Шепетівка;
  • Dacia Lodgy, яким керувала 44-річна жителька міста Рівне;
  • Mini Cooper під керуванням мешканця міста Мукачево віком 38 років.

“Усі транспортні засоби рухались в одному напрямку”, – додали в поліції.

Що відомо про постраждалих

Внаслідок ДТП за медичною допомогою звернулись шестеро осіб:

  • водійка Dacia Lodgy та двоє її пасажирів – віком 7 та 68 років;
  • троє пасажирів Skoda Octavia – двоє дітей віком 7 та 10 років та 43-річна жінка.

На місці події працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації події.

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