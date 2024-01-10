На Львівщині багато постраждалих у зіткненні автобусу та трьох авто (фото)
У Львівській області, на трасі Київ – Чоп, сталася масштабна аварія за участю автобуса та трьох автомобілів. Шестеро людей постраждали, серед яких двоє дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Львівської області.
Обставини ДТП
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись:
- автобус VAN HOOL, який здійснював перевезення за маршрутом “Київ – Хуст”, під керуванням 39-річного жителя міста Херсон;
- Skoda Octavia, за кермом якого перебував 36-річний житель міста Шепетівка;
- Dacia Lodgy, яким керувала 44-річна жителька міста Рівне;
- Mini Cooper під керуванням мешканця міста Мукачево віком 38 років.
“Усі транспортні засоби рухались в одному напрямку”, – додали в поліції.
Що відомо про постраждалих
Внаслідок ДТП за медичною допомогою звернулись шестеро осіб:
- водійка Dacia Lodgy та двоє її пасажирів – віком 7 та 68 років;
- троє пасажирів Skoda Octavia – двоє дітей віком 7 та 10 років та 43-річна жінка.
На місці події працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації події.