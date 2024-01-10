На Львівщині багато постраждалих у зіткненні автобусу та трьох авто (фото)

У Львівській області, на трасі Київ – Чоп, сталася масштабна аварія за участю автобуса та трьох автомобілів. Шестеро людей постраждали, серед яких двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Львівської області.

“Дорожньо-транспортна пригода сталась 10 січня близько 11.30 на автодорозі Київ-Чоп, неподалік села Чишки”, – йдеться в повідомленні.