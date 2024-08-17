Благодійний фонд, який зібрав понад ₴300 млн. після атаки на Охматдит, не хоче перераховувати кошти лікарні

Директор Охматдиту Володимир Жовнір заявив, що «Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство», який отримував пожертви на відновлення лікарні після атаки 8 липня, не хоче переказувати зібрані кошти на офіційні рахунки Охматдиту.

Жовнір пояснив, що реквізити фонду після атаки були оприлюднені на сторінках лікарні та її співробітників у соцмережах, у ЗМІ, на сайтах та сторінках ряду органів державної влади, громадських організацій тощо.

До всіх публікацій і листів лікарні до спонсорів, починаючи з 8 липня, додавались реквізити й фонду, “бо раніше завжди мали нормальну взаємодію”, каже директор лікарні.

“Той факт, що фонд містить у своїй назві ім’я НДСЛ «Охматдит», стало для благодійників додатковим підтвердженням того, що зібрані кошти будуть використані за призначенням і в жодному разі не підуть на цілі, не пов’язані з процесом відбудови. В результаті за кілька діб фондом було отримано рекордну суму. Й у нас не було жодних сумнівів щодо того, що ці кошти будуть використані на відновлення «Охматдиту». Подібне навіть не можливо було уявити… До сьогоднішнього дня”, – сказав Володимир Жовнір.

За його словами, починаючи з перших публічних скандалів та прохання перерахувати гроші на відбудову лікарні з рахунку фонду на рахунок лікарні їхня комунікація з фондом почала погіршуватись.

“Сьогодні дії фонду підтвердили, що ми з ними маємо зовсім різне бачення того, як лікарня має відновлюватись. Зранку ми дізнались, що БО «Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство», не планує переказувати кошти на рахунок НДСЛ «Охматдит». Тобто станом на 16 серпня 2024 року 378 млн грн залишаються на рахунку в БО «Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство», – додав керівник лікарні.

Він публічно вимагає від фонду переказати кошти, отриманні на всі банківські та фінансові рахунки Благодійної організації «Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство» у вигляді благодійної допомоги для відновлення зруйнованих будівель та матеріально-технічної бази НДСЛ «Охматдит» МОЗ України після ракетної атаки 08.07.2024 на Казначейський рахунок НДСЛ «Охматдит».

І додав, що лікарня розглядає імовірність розірвати правовідносини з фондом через те, що їхні дії є недобросовісними та імовірно шахрайськими.

15 серпня, на своїй сторінці у Фейсбук керівник благодійного фонду Євген Вембер заявив, що вони вивчають “всі можливі варіанти для перерахування коштів лікарні”. Але при цьому написав: “Виходить, що за усним розпорядженням міністра фонд має перерахувати 378 млн гривень – без належного правового механізму для цього та без чіткого цільового призначення”, бо, мовляв, МОЗ не дало пояснення, яким є правовий механізм перерахування цих коштів, яке цільове призначення та як відбуватиметься нагляд за використанням цих грошей. Вембер заявив, що фонд пропрацьовує альтернативні варіанти, як витратити зібрані кошти.

Нагадаємо, “Наші гроші” встановили, що для відбудови “Охмадиту” обрали одну з найдорожчих тендерних пропозицій. Це викликало резонанс і тендер скасували, пообіцявши новий за всіма процедурами і наглядовою радою. // LB.ua