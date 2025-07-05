Через ураження струмом на залізничному вокзалі в Ніжині загинув неповнолітній, травмовано 19-річну дівчину

Вчора ввечері надійшло повідомлення про те, що на території Ніжинського залізничного вокзалу 15-річний хлопець і 19-річна дівчина зазнали ураження електричним струмом.

На місце події оперативно прибули рятувальники, які зняли постраждалих із даху вагона та передали медикам.

На жаль, хлопець загинув, дівчина перебуває в реанімації.

Звертаємося до батьків: залізниця – не місце для розваг. Пояснюйте дітям, наскільки небезпечними можуть бути ігри поблизу колій, та уважно стежте за їхнім дозвіллям. Це може врятувати життя!

ДСНС України