Через ураження струмом на залізничному вокзалі в Ніжині загинув неповнолітній, травмовано 19-річну дівчину
Вчора ввечері надійшло повідомлення про те, що на території Ніжинського залізничного вокзалу 15-річний хлопець і 19-річна дівчина зазнали ураження електричним струмом.
На місце події оперативно прибули рятувальники, які зняли постраждалих із даху вагона та передали медикам.
На жаль, хлопець загинув, дівчина перебуває в реанімації.
Звертаємося до батьків: залізниця – не місце для розваг. Пояснюйте дітям, наскільки небезпечними можуть бути ігри поблизу колій, та уважно стежте за їхнім дозвіллям. Це може врятувати життя!Tweet