Чергова пожежа у раші: в Архангельську горить теплохід «М.В. Ломоносов» (відео)
Сьогоднішній інцидент не перший на цьому круїзному судні
У доці судноремонтного підприємства у російському Архангельську спалахнув круїзний теплохід «М.В. Ломоносов». Як повідомляє ТАСС, площа займання становить понад 900 квадратних метрів.
В Агентстві державної протипожежної служби та цивільного захисту Архангельської області уточнили, що на час прибуття першого пожежно-рятувального загону горіла друга палуба теплохода. Людей на судні не було, постраждалих немає. На місці пожежі працюють понад сорок спеціалістів та спеціальна техніка.
Сьогоднішній інцидент не перший на цьому круїзному судні. 6 травня 2023 року пожежа спалахнула в машинному відділенні в центральній частині теплохода на нижній палубі. Люди були евакуйовані. Вогонь пошкодив стіни машинного відділення.
За повідомленням відкритих джерел «М.В. Ломоносов» побудований у 1962 році в Будапешті. Після будівництва його назвали «Олекма». У 1990 році судно перейменували на «М. В. Ломоносов». До 1991 теплохід курсував Північною Двіною за маршрутом Котлас – Архангельськ. З 1992 теплохід стояв на приколі. Знову почав використовуватися з 2004 року, після чого його власники кілька разів змінювалися. // ГлавкомTweet