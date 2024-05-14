Чергова пожежа у раші: в Архангельську горить теплохід «М.В. Ломоносов» (відео)

Сьогоднішній інцидент не перший на цьому круїзному судні

У доці судноремонтного підприємства у російському Архангельську спалахнув круїзний теплохід «М.В. Ломоносов». Як повідомляє ТАСС, площа займання становить понад 900 квадратних метрів.

В Агентстві державної протипожежної служби та цивільного захисту Архангельської області уточнили, що на час прибуття першого пожежно-рятувального загону горіла друга палуба теплохода. Людей на судні не було, постраждалих немає. На місці пожежі працюють понад сорок спеціалістів та спеціальна техніка.

Північно-Західна транспортна прокуратура перевіряє обставини виникнення пожежі.

Сьогоднішній інцидент не перший на цьому круїзному судні. 6 травня 2023 року пожежа спалахнула в машинному відділенні в центральній частині теплохода на нижній палубі. Люди були евакуйовані. Вогонь пошкодив стіни машинного відділення.

За повідомленням відкритих джерел «М.В. Ломоносов» побудований у 1962 році в Будапешті. Після будівництва його назвали «Олекма». У 1990 році судно перейменували на «М. В. Ломоносов». До 1991 теплохід курсував Північною Двіною за маршрутом Котлас – Архангельськ. З 1992 теплохід стояв на приколі. Знову почав використовуватися з 2004 року, після чого його власники кілька разів змінювалися. // Главком