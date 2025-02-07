Чергова смерть в ТЦК: поліцейські Буковини з’ясовують обставини

Наразі проводяться першочергові слідчі дії та заходи спрямовані на встановлення об’єктивних обставин цього випадку.

7 лютого під час відпрацювання території обслуговування правоохоронці виявили в обласному центрі 32-річного місцевого жителя, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Відтак його було запрошено в обласний ТЦК та СП для уточнення військово-облікової інформації, на що він погодився.

За попередньою інформацією, під час проходження військово-лікарської комісії, в нього різко погіршилось самопочуття і він знепритомнів. Буковинцю одразу розпочали надавати домедичну допомогу, а на місце події було викликано медиків. Однак, під час проведення реанімаційних заходів, лікарями було констатовано смерть чоловіка.

Тіло чернівчанина направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Відомості про подію слідчі поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою “природня смерть” Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області