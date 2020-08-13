Черкаські патрульні затримали нетверезу кермувальницю за спробу дати хабара (відео)

Вихідними у Черкасах на вулиці Лісова Просіка патрульні зупинили за орієнтуванням автомобіль Toyota Prado.

Під час спілкування в інспекторів виникла підозра, що кермувальниця напідпитку. Про це свідчили запах алкоголю з порожнини рота, порушення координації рухів та інші зовнішні ознаки.

Від огляду на стан алкогольного сп’яніння у встановленому законом порядку особа відмовилася у присутності свідків.

Натомість, під час оформлення адміністративних матеріалів за ч.1 ст.130 КУпАП з метою уникнення відповідальності почала пропонувати поліцейським неправомірну вигоду.

Оскільки попередження про кримінальну відповідальність за надання хабаря службовій особі не подіяло, кермувальницю затримали та викликали слідчо-оперативну групу, аби належним чином зафіксувати факт.

Нагадуємо, що в тому разі, коли особа намагається уникнути відповідальності та пропонує поліцейським неправомірну вигоду, їй загрожує кримінальна відповідальність!

Патрульна поліція Черкаської області