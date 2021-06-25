Четверо дверцят іномарки, панель приладів та навіть паливний бак запакував сигаретами 51-річний громадянин Угорщини (фото, відео)

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

З огляду на те, що транспортний засіб підпадав під профілі ризиків, прикордонники Мукачівського загону вирішили оглянути його поглиблено.

Під час спільного прикордонно-митного огляду в автівці було виявлено декілька сховків з тютюновими виробами. Підприємливий іноземець запакував сигаретами усі четверо дверцят іномарки, панель приладів та навіть паливний бак.

Загалом оглядова група дістала зі сховків 1140 пачок сигарет.

Контрабандний тютюн та транспортний засіб в угорця вилучили. Сума оцінки конфіскату встановлюється.