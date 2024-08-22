Чоловік, який копав криницю, загинув під майже чотириметровим шаром землі

Порушення техніки безпеки – ймовірна причина нещасного випадку з летальними наслідками. Подія трапилася в одному із сіл Чортківського району.

21 серпня з колодязя рятувальники дістали тіло 61-річного жителя Товстенської громади. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Заліщицького відділення поліції. Як з’ясувалося, чоловік на приватному господарстві копав криницю. В якийсь момент стався зсув ґрунту і пенсіонера засипало майже чотириметровим шаром землі.

При огляді судово-медичний експерт тілесних ушкоджень, які б свідчили про насильницьку смерть, не виявив. Остаточну причину смерті встановить експертиза.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою (нещасний випадок).

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області