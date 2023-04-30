Чотири людини загинули під час зіткнення літаків в Іспанії

Два надлегкі літаки зіткнулися в неділю біля аеродрому на північному сході Іспанії, внаслідок чого загинули чотири пасажири, повідомила місцева влада.

Про це пише АР, передає УНН.

Пожежники виявили один літак у лісистій місцевості неподалік аеродрому Мойя на північ від Барселони після того, як їх попередив свідок, який бачив, як він втратив висоту і розбився, повідомив регіональний уряд Каталонії.

«Після того, як пожежа була згашена, пожежники виявили всередині надлегкого (літака) два бездиханні тіла», – йдеться у повідомленні.

Через кілька годин пожежники виявили другий пошкоджений літак з двома мертвими людьми всередині приблизно за 300 метрів від першого.

Влада вважає, що два літаки зіткнулися в повітрі.

Поліція та органи цивільної авіації розпочали розслідування події.