Cполучені Штати збили китайську «повітряну кулю-шпигунку»

У Китаї водночас заявили, що куля є насправді метеорологічним зондом

Китай заявив, що куля, яку минулого четверга виявили в повітряному просторі США, є не розвідником, а метеорологічним зондом, що відхилився від курсу через погану погоду.

Водночас Пентагон повідомив, що над Латинською Америкою помічено ще одну китайську кулю, пише BBC.

“Пекін довго відмовчувався, але в п’ятницю визнав, що це справді його куля, але ніяка не розвідник, а мирний метеорологічний зонд, що відхилився від курсу через погану погоду, у зв’язку з чим Пекін висловлює жаль”, – зазначає видання.

В офіційній заяві Міністерства закордонних справ Китаю було зазначено, що Китай “ніколи не порушувала територію або повітряний простір суверенних країн”.

У заяві йдеться також, що високопосадовець китайського МЗС обговорив цей інцидент з держсекретарем США і нагадав про необхідність тримати відкритими канали зв’язку на всіх рівнях та зберігати спокій і здоровий глузд, “особливо коли доводиться стикатися з несподіваними ситуаціями”.

Президент США Джо Байден зі свого боку заявив, що США “подбають про кулю”.

Точне місцезнаходження другої кулі не відоме, її попередньо бачили над Коста-Рікою та Венесуелою.

Пізніше стало відомо, що Сполучені Штати збили кулю, коли вона “пливла” біля південно-східного узбережжя країни, пише Reuters.

Військовий план збиття схвалив президент Байден, заявили офіційні особи США. Американський уряд наказав припинити польоти навколо узбережжя Південної Кароліни через нерозголошені “зусилля національної безпеки”.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен відклав попередньо плановану на ці вихідні дипломатичну поїздку до Китаю, де на порядку денному, серед іншого, мала бути війна Росії проти України. // LB.ua