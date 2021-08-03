НАБУ заявило о задержании Чауса в «Феофании». Он уже не под защитой СБУ?

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о задержании экс-судьи Днепровского райсуда Киева, подозреваемого в получении взятки. Речь о Николае Чаусе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАБУ и источник в правоохранительных органах.

Чауса подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Взятку судья закопал в огороде в банках

«Только что в больнице «Феофания» детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды», — заявили в НАБУ.

Напомним, в начале апреля Чауса якобы похитили в Кишиневе после того, как он не смог там получить политическое убежище. С того времени никто не знал, где находится Чаус, но была информация, что его вывезли на территорию Украины.

В прошлую пятницу Чаус нашелся в селе в Винницкой области. После чего его забрали сотрудники СБУ.

СБУ допросила Чауса о его похищении и взяла под защиту. Однако в НАБУ требовали отдать Чауса детективам, поскольку он фигурирует в деле о получении взятки.