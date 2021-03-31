Поїзди на ніжинському напрямку затримуються через крадіжку електрокабеля
Закрито сигнал світлофора, ведуться ремонтні роботи.
Поїзди далекого слідування та приміські, які проходять станцію Дарниця набирають 1-1,5 години відставання. Причина — закритий через крадіжку сигнал світлофора, йдуть відновлювальні роботи.
Про це повідомив в.о. члена правління УЗ Олександр Перцовський.
«Передовсім — безпека, тож рух уповільнено. Потяги далекого слідування, за можливістю, наздоганятимуть затримку. Прогноз на відновлення — до 2-х годин», — написав він у фейсбуці.
Перцовський також повідомив, що піднятий Hyundai вже починає прямувати до депо свого базування «для ретельної діагностики та початку відновлення».
За інформацією «Укрзалізниці», наразі через крадіжку затримано поїзди:
- №150 Ходорів — Полтава (+1.02);
- №1/2 Ходорів — Костянтинівка (+0.52);
- №137 Сватове — Хмельницький (+ 1.04);
- №19/20 Попасна — Київ (очікується на + 0.20);
- №712 Київ — Костянтинівка (з Києва +0.20)
приміські поїзди:
- №6902 Київ — Ніжин (+ 0.52);
- №6804 Київ — Яготи (+ 0.53);
- №6901 Ніжин — Київ (+ 1.13).
«Прогноз на відновлення кабеля та нормалізацію руху — до двох годин», — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 29 березня недалеко від Запоріжжя, на станції Славгород зійшов з рейок потяг хюндай «Київ-Запоріжжя». В пресслужбі «УЗ» повідомили, що під час інциденту у вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів.
У зв’язку з ремонтними роботами на колії рух потягів між Запоріжжям та Дніпром був тимчасово закритий, а потяги до/з Маріуполя, Новоолексіївки, Запоріжжя пущені в об’їзд. Для підвезення пасажирів між Дніпром та Запоріжжям, а також до інших станцій було організовано автобуси. // LB.ua