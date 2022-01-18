У ДТП в Запорізькій області загинуло подружжя (фото)

За попередніми даними, водій автомобіля «ЗАЗ» не впорався з керуванням на слизькій дорозі та зіткнувся з іншим транспортним засобом на зустрічній смузі. В результаті він та його дружина отримали смертельні травми.

Сьогодні, 18 січня близько 8.30 ранку в Мелітопольському районі на 487-му км автодороги «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» сталася ДТП зі смертельними наслідками. Внаслідок зіткнення автомобілів «ЗАЗ TF698P» та «SKODA» від отриманих тілесних ушкоджень загинули 53-річний водій «ЗАЗу» та його 45-річна дружина, яка знаходилася в салоні транспортного засобу.

На місці аварії працівники слідчо-оперативної групи відділення поліції №2 Мелітопольського районного управління поліції зібрали, зафіксували та відпрацювали отриману інформацію.

За попередніми даними, водій ЗАЗу, який рухався в бік смт Приазовське, на слизькій дорозі не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем «SKODA». Внаслідок ДТП, у першому транспортному засобі водій та його пасажирка-дружина отримали смертельні тілесні ушкодження.

За фактом ДТП зі смертельними наслідками, слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини аварії.

Поліція звертається до свідків ДТП або водіїв транспортних засобів, які мають відеозаписи, що стосуються вказаної події, із проханням відгукнутись та звернутись за телефоном (098) 987-94-44 або 102.

Нагадаємо: Працівники поліції спільно з активістами презентували роботу чат-боту «ЗапоріжжяПротиНаркотиків» учнівській молоді.

Відділ комунікації поліції Запорізької області