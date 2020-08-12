Десятки украинцев не смогли вылететь из «Борисполя» в ОАЭ из-за «неправильного» теста на коронавирус

Некоторых пассажиров не пустили на борт самолета.

Накануне в столичном аэропорту «Борисполь» возник скандал — 43 пассажира не смогли вылететь рейсом в Дубай.

Причиной этому стали новые правила карантина, которые установили ОАЭ, передает телеканал «Украина 24«.

Одна из путешествующих — киевлянка Юлия Ковалева говорит, что узнала об изменении правил полета в аэропорту. Ее отказались пускать на борт самолета, потому что тест на коронавирус был сделан в лаборатории, которую не признают в ОАЭ.

«Никого из пассажиров не предупредили, что у них какие-то свои правила… Мы общались со всем аэропортом, с девушками — никогда никому никаких сообщений не было. На сайте была информация? На сайте не было», — возмутилась она.

Примечательно, что некоторые пассажиры в оперативном порядке взяли билеты на рейс другой арабской авиакомпании в Дубай и у них проверили только наличие теста.

«С теми же документами и теми же тестами я улетела успешно, а в аэропорту Дубая просто брали в руки тест и смотрели, что на английском языке, и все было хорошо», — рассказала жительница Львова Марьяна Яцульчак.

Представители украинской авиакомпании пояснили, что получили требования от Эмиратов и не могут пренебрегать ими. Также там пояснили, что уведомили пассажиров о новых правилах письмом и информацией на сайте.

«В результате авиакомпания предложила Юлии Ковалевой бесплатную замену билета. На конфликтную ситуацию отреагировали и в Объединенных Арабских Эмиратах. Пассажирам из Украины разрешили проходить тест в любой лаборатории, которая есть в списке Министерства здравоохранения», — сообщает телеканал.

10 августа Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран по уровню распространения коронавирусной инфекции. В «красной» зоне повышенной угрозы оказались Польша, Нидерланды и Греция, которые ранее были отнесены к «зеленой зоне». // УНИАН