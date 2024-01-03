До уваги водіїв! Через масштабну ДТП під Житомиром рух транспорту ускладнений

У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою без потерпілих, що сталася близько 9-ї години, на 142 км автодороги М-06 Київ — Чоп (об’їзна міста Житомира, поблизу села Сонячне, Житомирської області), за участю 5 авто, рух транспорту частково ускладнений в обох напрямках, організовано реверсивний рух.

Патрульні забезпечують безпеку, регулювання дорожнього руху та займаються оформленням адміністративних матеріалів.

Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації.

Неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху, будьте відповідальними, стежте за дорожньою обстановкою та зважайте на погодні умови!

Патрульна поліція Житомирської області