До уваги водіїв! Ускладнення руху на «Київ-Одеса» через ДТП (фото)

На автодорозі «Київ-Одеса» неподалік селища Любашівка через дорожньо-транспортну пригоду за участю двох вантажівок ускладнено рух транспорту в напрямку Києва.

Поліцейські організували об’їзд небезпечної ділянки. Просимо водіїв врахувати дану інформацію при плануванні маршруту.

На місці пригоди працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та рятувальники. Надається допомога постраждалим.

Поліцейські встановлюють повні обставини ДТП. Детальніша інформація про буде надана згодом.

Подільське районне управління поліції Одещини