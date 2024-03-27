До уваги водіїв! Ускладнення руху на «Київ-Одеса» через ДТП (фото)
На автодорозі «Київ-Одеса» неподалік селища Любашівка через дорожньо-транспортну пригоду за участю двох вантажівок ускладнено рух транспорту в напрямку Києва.
Поліцейські організували об’їзд небезпечної ділянки. Просимо водіїв врахувати дану інформацію при плануванні маршруту.
На місці пригоди працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та рятувальники. Надається допомога постраждалим.
Поліцейські встановлюють повні обставини ДТП. Детальніша інформація про буде надана згодом.
Подільське районне управління поліції ОдещиниTweet