ДТП на Івано-Франківщині загинули двоє людей (фото)

Автопригода трапилась в селі Шепарівці, що на Коломийщині. Керманич легковика перевищив швидкість, в результаті чого авто перекинулось. Від отриманих травм загинули водій та пасажир транспортного засобу. Поліція розпочала досудове розслідування.

11 липня близько 22:25 сталася смертельна аварія. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група районного відділу поліції, слідчі обласної поліції, співробітники групи реагування патрульної поліції, експерти-криміналісти, рятувальники та медики.

Як попередньо встановили слідчі, 30-річний мешканець Косівщини, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, рухався у напрямку до Івано-Франківська. Під час руху керманич не дотримався безпечної швидкості руху та виїхав на кільцеву розв’язку в с. Шепарівці, внаслідок чого автомобіль декілька разів перекинувся.

В результаті аварії водій та 35-річний пасажир від отриманих травм загинули на місці події.

Слідчими відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту Головного управління Нацполіції в області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Поліція Прикарпаття звертається до водіїв з проханням бути обачними на дорогах, не порушувати Правила дорожнього руху, не перевищувати швидкісний режим та не сідати за кермо в нетверезому стані. Пам’ятайте, що безпека на дорозі залежить від відповідальності всіх учасників дорожнього руху.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини