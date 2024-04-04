У Ніжинському районі в зіткненні легковика та вантажівки загинула родина з малолітньою дитиною (фото)

Поліція розслідує обставини ДТП у рамках кримінального провадження та закликає відгукнутися свідків та очевидців події.

3 квітня близько 20:30 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Ніжинського райуправління поліції та слідчі з розслідування злочинів у сфері транспорту обласної поліції.

Поліцейські встановили, що 33-річний водій автомобіля «Chevrolet Lacetti», рухаючись автодорогою «Кіпті-Глухів-Бачівськ», виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з вантажним автомобілем «Renault», під керуванням 60-річного водія, який рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП водій легковика, його дружина та дитина 2022 року народження загинули на місці. Водій вантажівки зазнав травм та був госпіталізований.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури розслідує кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб).

Якщо вам що-небудь відомо про обставини цієї події, прохання телефонувати за номером (097) 869-71-31 або 102.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області