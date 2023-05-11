В фінському місті Еспоо обвалився міст – 27 людей отримали поранення, cеред постраждалих – група школярів

Вранці 11 травня в Еспоо обвалився тимчасовий міст на вулиці Ітатууленкуя. Про це повідомляє asycmrf поліція. На момент обвалу на мосту знаходилося кілька людей.

Рятувальна служба повідомляє, що під час надзвичайної ситуації постраждали 27 осіб. Вони отримали травми різного ступеня тяжкості, зазначає Служба новин Yle.

Серед постраждалих була група школярів. Їх доставили до лікарень області. Про це розповіли в асоціації соціального здоров’я Гельсінкі та Uusimaa HUS.

6 пацієнтів доставили до Siltasairaila, 6 – до лікарні Jorvi, 3 – до лікарні Peijas і 9 – до дитячої лікарні Uuti.

Директор Kalasatama, Каті Пеннанен, підтверджує, що група учасників аварії з початкової школи Kalasatama.

Поліція Західного Уусімаа каже, що обвал стався близько 9:30 ранку. За даними поліції, тимчасовий міст був вироблений з фанери. Він належить місту Еспоо, повідомляє Jealha Oy, яка будує неподалік.

Міст, що обвалився, мав фанерну основу. Зображення: Kristiina Lehto / Yle

Директор із комунікацій Центру розслідування аварій Тіїна Бібер підтверджує, що слідчі Центру розслідування аварій (Otkes) прямують на місце аварії. Otkes досліджує місце аварії та розслідує події разом з іншими органами.

До операції залучені підрозділи рятувальників та першої медичної допомоги зі всього столичного регіону.

Для сімей учнів 8 класу Каласатамської школи відкрито телефон довіри. Родичі постраждалих під час обвалу можуть отримати додаткову інформацію за такими телефонами: 09 471 87521, 09 471 87522 та 09 471 87524.

Зараз на місці аварійної ситуації триває рятувальна операція.