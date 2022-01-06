В ДТП на трассе под Днепром погибли двое молодых мужчин

В Каменском районе Днепропетровской области произошло столкновение автомобильного крана МАЗ и автомобиля Mercedes-Benz A170. В результате аварии погибли двое молодых мужчин, ехавших в легковушке.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Смертельное ДТП произошло днем 5 января на 344-м километре трассы Н-08 «Запорожье-Днепр-Борисполь». Там произошло столкновение автокрана МАЗ и легковушки Mercedes.

В результате сильного удара Mercedes смяло, а 30-летний водитель и 27-летний пассажир погибли на месте. Их тела из искореженного автомобиля с помощью специнструмента вырезали спасатели. Все обстоятельства и детали произошедшего устанавливает полиция.