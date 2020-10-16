В Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине объявили штормовое предупреждение на субботу, 17 октября, из-за сильного ветра и дождя.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook ГСЧС Украины.

“Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. По данным Укргидрометцентра, 17 октября днем в центральных (кроме Днепропетровской), северных областях и в Карпатском регионе значительные дожди (в Карпатах с мокрым снегом); в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Киевской области 17 октября Днем ожидается значительный дождь, порывы ветра 15-20 м/с.