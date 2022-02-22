На Запоріжжі легковик напоровся на відбійник. Загинула пасажирка (фото)

20 лютого близько 4 години ранку до відділення поліції № 1 (м. Гуляйполе) Пологівського районного відділу поліції надійшло повідомлення про ДТП зі смертельними наслідками.

Попередньо встановлено, що на території Гуляйпільської територіальної громади поблизу села Дорожнянка, водій автомобіля «Chevrolet Lacetti» 1994 року народження не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, де наїхав на відбійник.

Внаслідок аварії пасажирка легковика 1997 року народження від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці події. Водія госпіталізували до районної лікарні з численними тілесними ушкодженнями. Стан його залишається важким.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Розпочато досудове розслідування. // Вартові еспресо