У Лукашенка проблеми зі здоров’ям? Він вперше за 29 років не виступив у Мінську із промовою 9 травня

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вперше за 29 років не виступив із промовою на 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання “ Наша Ніва “.

“Лукашенко не виступав з промовою на площі Перемоги, яку він виголошував щороку. Замість нього “за його дорученням” виступив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін”, – йдеться у матеріалі.

“Наша Ніва” пише, що на останньому офіційному заході в Мінську у Лукашенка був хрипкий голос.

“Сьогодні на параді в Москві він виглядав хворим, не зміг пройти 300 метрів від трибуни до Олександрівського саду разом з іншими президентами, і його відвезли на електрокарі”, – додають журналісти.

Також повідомляється, що попередньо всі готувались до онлайн-промови саме Лукашенка, але пізніше її замінили на “покладання квітів за участю Лукашенка”.