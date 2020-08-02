ДТП на выезде из Николаева: семеро пострадавших, госпитализированы трое детей

Утром в воскресенье, 2 августа, на Одесском шоссе в Николаеве столкнулись автомобили Volkswagen Golf и Daewoo Lanos.

Оба автомобиля ехали по Одесскому шоссе со стороны Варваровского моста в направлении выезда из города в крайнем левом ряду. На перекрестке водитель ехавшего впереди «Ланоса» неожиданно начал поворачивать налево, на переулок Встречный.

Водитель ехавшего следом «Фольксвагена» не успел затормозить и врезался в «Ланос» сзади.

От полученного удара «Дэу» изменил траекторию движения и врезался в столб.

В результате ДТП пострадали 7 человек: две женщины и ребенок, ехавшие в автомобиле «Дэу», а также двое детей и двое взрослых в «Фольксвагене».

Нескольких пострадавших, включая троих детей, с места происшествия увезли автомобили «скорой». Остальным помощь оказывают на месте.

Водитель «Фольксвагена» утверждает, что «Ланос» начал поворачивать неожиданно, не притормозив и не включив сигнал поворота. // novosti-n.org