ДТП с автобусом с украинцами в Польше: погиб один из водителей, 5 человек госпитализированы
В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло недалеко от Кашице в Польше, с участием автобуса с украинцами, погиб водитель, который в момент аварии не был за рулем.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение полиции Подкарпатского воеводства.
«В результате ДТП погиб один человек — водитель на замену. 5 раненых перевезли в больницы Перемышля, Пшеворска и Любачева», — сообщили в полиции.
ДТП с автобусом произошло вчера до 23 часов на автодороге А4, вблизи Кашице. Это был автобус из Вроцлава в Черновцы.
Автобус, перевозивший граждан Украины, выехал с дороги, наехал на заградительные барьеры, а потом слетел в кювет.
В автобусе ехали 10 человек, в том числе двое водителей.
Людей, которые не пострадали, доставили в общежитие школы в Ярославе.
Полиция установила, что водитель автобуса, 23-летний гражданин Украины, был трезвым.
На месте работали полицейские под надзором прокурора. Следственная группа провела визуальный осмотр места происшествия. Движение на этом участке автодороги в направлении Корчовы ограничили одной полосой.
По данным местных СМИ, на дорогах Подкарпатского воеводства, где произошло ДТП, ночью преобладали сложные погодные условия, шел снег и дождь.
В ночь на 22 марта в Польше произошло ДТП с украинцами — перевернулся автобус, перевозивший 10 наших граждан. Один человек погиб, еще пятеро были госпитализированы.Tweet