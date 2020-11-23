ДТП в Словакии: одна украинка погибла, еще двое — госпитализированы

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром в понедельник, 23 ноября, в Словакии, погибла одна украинская гражданка. Еще двое наших граждан получили травмы и были госпитализированы.

Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД Украины.

«По информации посольства Украины в Словакии, указанное ДТП произошло сегодня на трассе R1 вблизи села Тековске Немце Нитрянського края с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter с украинской регистрацией. В результате ДТП погибла 1 гражданка Украины, 2 граждан Украины получили травмы и были госпитализированы в больницу города Нитра», — отметили в министерстве.

По информации дипломатов, на данный момент в Словакии продолжаются следственные действия по расследованию причин аварии.

«Дело находится на контроле посольства Украины в Словакии», — добавили в пресс-службе.