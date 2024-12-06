Центр страткомунікацій від Мінкульту очолив «політконсультант», який підтримував Медведчука

Міністерство культури та страткомунікацій перейменувало “Науковий центр розвитку туризму” на “Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки” і призначило виконувачем обов’язків директора політконсультанта Сергія Бикова, який раніше підтримував поплічника Путіна в Україні Віктора Медведчука.

Джерело: наказ №884 на сайті МКСК, “Детектор медіа”, Texty.org.

Міністерство культури наказом від 6 грудня перейменувало “Науковий центр розвитку туризму” на державну установу “Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки”.

Призначений виконувачем обов’язків директора Биков, до листопада 2024 року працював заступником начальника управління стратпланування та комунікацій та начальником відділу взаємодії з громадськістю та медіа Міністерства молоді та спорту.

Пряма мова Бикова: “Один з перших кроків – це аудит роботи Центру за попередній період. Загальний напрям роботи Центру не змінюється, він визначений в нас стратегією: ми маємо зрештою сформувати ефективну політику “єдиного голосу”, щоб усім було зрозуміло, що робить влада, для чого щось робить влада, щоб влада була зрозуміла людям, громадянському суспільству, щоб була відкритою – це все є основна мета роботи Центру. і ми будемо продовжувати чинні проєкти, які реалізує Центр зараз”.

За словами Бикова, Центр стратомунікацій та інформаційної політики, який очолює зараз Ігор Соловей, є “однією з редакцій “Укрінформу””.

Відзначимо, що Бикова та його колишню дружину часто запрошували у якості експертів в ефіри проросійських телеканалів.

Крім того, Биков після революції Гідності у ЗМІ виступав із тезами на користь кума російського лідера Віктора Медведчука, якого у 2022 році обміняли на військовополонених із “Азовсталі” та відкрито підтримував держзрадника. Зокрема, наголошував, що замість співпраці з ЄС та НАТО потрібно втілювати “мирний план Медведчука”.

Сам Биков навіть називав революцію Гідності “державним переворотом”.

За даними Texty.org Биков пов’язаний із медійниками, яких підозрюють у роботі на користь Медведчука і Росії.

Крім того, нове призначення Бикова розкритикували журналісти та медійники в соцмережах.

Водночас, наразі на Facebook-сторінці політконсультанта вказано, що він працював в Офісі президента. // УП