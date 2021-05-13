В Киеве разыскивают несовершеннолетнюю девушку (фото)

Резникову Екатерину Ильиничну, 2003 года рождения, разыскивают в Киеве правоохранители.

12 мая несовершеннолетняя ушла из Центра социально-психологической реабилитации для детей № 1 в г. Киеве. На данный момент ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 160см, худощавого телосложения.

Была одета: в серую юбку, черную блузку, короткая кожаная куртка, взятие розового цвета, сумка бананка.

Всех, у кого есть какая-либо информация о возможном местонахождении несовершеннолетней, полиция просим звонить по номеру «102». // Соцпортал