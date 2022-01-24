На Львівщині під час пожежі в квартирі загинули двоє людей

24 січня о 04:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у Дрогобичі на вулиці Підвалля, Дрогобицького району.

Про це повідомили у ДСНС.

Пожежа виникла в квартирі на другому поверсі двоповерхового дерев’яного житлового будинку, критого шифером, розміром 10х10 м.

На момент прибуття пожежників до місця виклику увесь дах будинку був охоплений вогнем. Не гаючи часу вогнеборці включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору та вирушили на обстеження задимленого будинку. Під час розвідки, в одній з кімнат було виявлено тіла двох загиблих людей. Загиблими виявились батько (1946 року народження) та мати (рік народження встановлюється) власника будинку.

Також внаслідок пожежі травмовано власника квартири, чоловіка 1984 року народження, якого з ознаками отруєння продуктами горіння госпіталізовано у Дрогобицьку міську лікарню.

О 05:11 вогнеборці локалізували пожежу, та о 05:44 ліквідували у складі двох ланок газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогонь знищив дах будинку по всій площі, стіни на площі 100 кв.м., речі домашнього вжитку на площі 70 кв.м., пошкодив стіни на площі 50 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 17 чоловік особового складу та 4 одиниці спецтехніки.

Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи. // Діло