На Полтавщині двоє робітників загинули в елеваторі

До відділу №3 (м. Карлівка) Полтавського районного управління поліції 10 лютого, близько 00:30, надійшло повідомлення від працівників одного із підприємств про падіння двох людей у зернову стопу елеватора. Обоє чоловіків загинули. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Отримавши повідомлення про подію, на місце негайно прибула слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та медики. За попередньою версією слідства, 24-річний та 42-річний місцеві мешканці, ймовірно, загинули унаслідок падіння в зернову стопу елеватора. Наразі слідчі направили тіла загиблих на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини трагедії з’ясовуються.

Шановні керівники підприємств, установ та організацій!

Поліція Полтавщини закликає посилити контроль за дотриманням заходів безпеки та профілактичну роботу, спрямовану на запобігання виробничого травматизму працівниками, які виконують роботи з підвищеною небезпекою.

Також закликаємо робітників чітко дотримуватися вимог охорони праці. Оскільки нехтування заходами безпеки та інструкціями може призвести до фатальних наслідків.

Будьте здорові та бережіть себе!

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського РУ поліції)