Два человека погибли в столкновении легковушки с микроавтобусом под Одессой

Еще два человека получили в аварии травмы.

На трассе Одесса-Рени в Одесской области легковушка Renault Megane столкнулась с микроавтобусом Mercedes Vito. В аварии погибли два человека, еще двое получили травмы.

Как сообщается на сайте полиции Одесской области, авария произошла 7 ноября около полуночи.

28-летний житель села Кулевча выехал на Renault Megane на встречную полосу, где и столкнулся с минивэном Mercedes под управлением 30-летнего жителя Любашевки.

От полученных в аварии травм водитель Renault и его пассажир-сверстник погибли на месте. Водитель Mercedes отделался незначительными травмами, однако его жену, 1989 года рождения, пришлось госпитализировать. // УНИАН