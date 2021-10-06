У Чернівцях, на одній із вулиць, виявили без ознак життя 21-річного студента з Індії

Учора, 5 жовтня, приблизно о 18:30 до поліції надійшло повідомлення від медиків про виявлення хлопця без ознак життя на одній із чернівецьких вулиць. Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління поліції встановила особу померлого – 21-річного громадянина Індії.

Також правоохоронці з’ясували, що іноземець перебував в Україні на законних підставах і навчався на четвертому курсі одного з буковинських закладів вищої освіти.

За результатами зовнішнього огляду трупа видимих ознак насильницької смерті не виявлено. Для встановлення причини смерті тіло іноземця направили на судово-медичну експертизу. Попередньо, смерть настала внаслідок розриву аорти.

Слідчі поліції внесли відомості про смерть іноземного громадянина до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікуючими ознаками статті 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою «Природна смерть». Також поліцейські проінформували посольство Республіки Індія та департамент консульської служби МЗС України.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області