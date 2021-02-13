Двое водителей погибли в тройном ДТП с грузовиками на Харьковщине

В Харьковской области произошло тройное ДТП с участием грузовиков. В результате аварии погибли два водителя.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ НП в Харьковской области.

“… около 5:30 на автодороге „Киев-Харьков-Довжанский“ между селами Коробочкино и Граково Харьковской области произошло ДТП с участием грузовика „Renault“ с полуприцепом, который двигался из города Изюма в сторону Чугуева, и транспортного средства „Газель“ , ехавшего во встречном направлении.

По предварительным данным, водитель автомобиля „Газель“ не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с „Renault“. Сразу после этого водитель „DAF“, который двигался в попутном направлении с грузовиком „Renault“, допустил наезд на заднюю часть полуприцепа”, — говорится в сообщении.

От полученных травм водитель автомобиля “Газель” 1974 года погиб на месте, 39-летний водитель “Renault” был доставлен в Чугуевскую центральную районную больницу, где вскоре умер. Водитель транспортного средства “DAF” не пострадал.

Добавим

Следователями Следственного управления ГУНП в Харьковской области сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.