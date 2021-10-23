Столичні поліцейські розшукують підлітка, який пішов гуляти та не повернувся додому (фото)

З 21 жовтня місце знаходження Юрія Філіпова невідомо.

До Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення про зникнення Філіпова Юрія Євгеновича, 05.06.2009 року народження, який 21.10.2021 р. близько 15-00 пішов із дому гуляти на вулицю та не повернувся. За фактом події слідчий розпочав кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, з приміткою «безвісно відсутній».

Прикмети зниклого: на вигляд 11-12 років, зріст 165 см, середньої тілобудови, волосся коротке темно-русяве, очі карі, над губою зліва є родимка.

Був одягнений у куртку, в якій верхня частина світло-сірого кольору, а нижня — темно-синього кольору, із написом зліва «Suparman», темно-сині штани, гольф чорного кольору та сині кросівки із тканини.

Поліцейські звертаються до всіх, хто володіє інформацією про зниклого та може допомогти у встановленні його місця перебування, повідомити за номерами: (097) 806-81-83 або 102.

Відділ комунікації поліції Києва