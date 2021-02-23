Двом посадовцям повідомлено підозру через загибель робітника на будівництві

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчим управлінням ГУНП у м. Києві повідомлено про підозру директору приватного товариства та виконробу за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини та створило загрозу загибелі інших людей.

Згідно з матеріалами слідства, троє робітників виконували будівельні роботи з монтажу опалубки на 8 поверсі будівельного майданчика на вул. Польовій у Києві.

Виявивши недолік будівельної конструкції, один з працівників почав підіймати опалубку з метою підкласти під неї додаткові матеріали, щоб таким чином підняти її. Інші робітники вирішили йому допомогти.

Згуртувавшись в одному місці та не дотримуючись правил монтажу, охорони праці та техніки безпеки, робітники перевищили навантаження на конструкцію захисної решітки. В результаті конструкція порушилась, нахилилась та впала. Двоє працівників встигли вхопитись за край опалубки, а третій впав на площадку сходового маршу шостого поверху та загинув.

За результатами розслідування директору товариства та виконробу, які відповідно посадових обов’язків несуть безпосередню відповідальність за дотримання на підприємстві вимог охорони праці, повідомлено про підозру за ч. ч. 1, 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, особою яка зобов’язана їх дотримуватись, що створило загрозу загибелі людей, та ті ж дії, що призвели до загибелі людини).

Наразі слідство у кримінальному провадженні триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура