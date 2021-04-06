Двоє іноземних студентів вели дроном зйомку військової частини
Малий літальний апарат, що кружляв над розташуванням військової частини, виявили минулої доби ввечері патрульні військового містечка Одеського загону Морської охорони.
Спеціальна група реагування вже за кілька хвилин виявила двох осіб — чоловіка та жінку, із пультом керування БПЛА. Особи не мали при собі документів та повідомили, що є громадянами Індії й навчаються в медичному виші. Під час з’ясування обставин іноземці пояснили, що захоплюються фотовідеозйомкою, а про режимні обмеження в контрольованому прикордонному районі нібито нічого не знали.
Співробітники Держприкордонслужби й СБУ провели з громадянами Індії фільтраційні заходи, а також пояснили необхідність дотримання прикордонного режиму й порядок проведення аерофотовідеозйомки.
Для встановлення осіб та притягнення до відповідальності осіб передано представникам Нацполіції. В подальшому про скоєне правопорушення повідомлено і Державіаслужбу. В діях іноземців вбачаються ознаки правопорушення за ст. 111 КУпАП (Порушення правил безпеки польотів).
Нагадуємо, що відповідно до «Додаткових тимчасових режимних обмежень у контрольованих прикордонних районах», затверджених наказом МВС України від 08.09.2015 № 1075, здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів, повітряних безмоторних засобів пересування тощо, а також стрибки з усіх видів парашутів заборонені без завчасного, не пізніше ніж за 24 години до початку їх проведення, інформування підрозділу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого проводяться польоти.