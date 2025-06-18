На Прикарпатті тривають пошуки малолітнього Кирила Боднарука: поліція розширила радіус пошуків (фото, відео)

До пошуків 5-річного хлопчика максимально задіяні всі служби поліції Івано-Франківщини, працівники ДСНС, військовослужбовці, кінологи зі службовими собаками. Для розшуку використовується безпілотні літальні апарати та спецтехніка.

Зниклий: Боднарук Кирило, 2019 року народження, мешканець села Трійця, Заболотівської ТГ, Коломийського району.

Прикмети: зріст близько 105 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке світло-русяве.

Одягнений у штани зеленого кольору, светр рожевого кольору з капюшоном.

Дитина з розладами аутичного спектру, не розмовляє.

Правоохоронці оглядають лісові масиви, прилеглі території, важкодоступні місця. Загалом пошукові роботи охоплюють понад 460 гектарів.

Станом на 12 годину поліцейські розширили радіус пошуків – шукають дитину у найближчих селах. Окрім того, орієнтовано усі наряди поліції області.

Усі служби докладають максимум зусиль для пошуків малолітнього хлопчика, який зник 17 червня 2025 року близько 18:00 під час прогулянки у лісовому масиві поблизу села Троїця, Коломийського району.

Правоохоронці звертаються до всіх громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцезнаходження Кирила – негайно телефонуйте на лінію 102, або на номери телефонів: 067 497 17 87, 097 983 21 32, 067 336 27 75, 066 989 75 15

Кожна хвилина має значення!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини