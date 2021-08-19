На Черкащині поліція розшукує безвісти зниклого неповнолітнього хлопця (фото)

Повідомлення про зникнення неповнолітнього мешканця села Іванівка Уманського району Сотусенка Дмитра Сергійовича до поліції надійшло близько 3:00 години ночі, 18 серпня. Останній раз рідні бачили хлопця вранці, 17 серпня, він йшов на риболовлю.

Наразі неповнолітній 2007 року народження досі не повернуся додому та його місцеперебування невідоме.

Прикмети розшукуваного: зріст 160-165 см, середньої тілобудови, волосся світло-русяве, очі блакитні. Був одягнений в камуфляжні шорти, футболку темно-синього кольору, гумові шльопанці синього кольору. Мав при собі вудку.

Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцезнаходження хлопця – прохання терміново повідомити на спецлінію поліції «102» або 050-041-43-67.

Сектор комунікації поліції Черкаської області