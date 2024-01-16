У роботі застосунку «Київ Цифровий» стався збій

У роботі столичного цифрового сервісу – застосунку “Київ Цифровий” стався збій. Користувачі скаржаться, що не можуть придбати проїздний квиток або поповнити картку поїздок.

Зокрема, про збій у роботі застосунку почали масово скаржитися на Facebook-сторінці сервісу. Користувачі скаржаться, що не вдається придбати квиток на проїзд та поповнити транспортну картку. Також неможливо авторизуватись у додатку після оновлення.

Крім того, деякі користувачі повідомляють, що їм в додаток не прийшло сповіщення про відбій повітряної тривоги.

Своєю чергою в представництві сервісу вже відреагували на скарги, там заявили, що все усувають проблему.

“Вітаємо! Вибачте за прикру помилку. Наразі є деякі проблеми з мережею. Спеціалісти вже все лагодять, щоб ви могли якнайшвидше скористатися застосунком”, – повідомили на сторінці “Київ Цифровий” у Facebook під останнім постом.