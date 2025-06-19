Депутатку-мільйонерку Лабунську судять через борги за комуналку

Печерський районний суд Києва відкрив провадження за позовом КП “Київтеплоенерго” до народної депутатки Анжеліки Лабунської та її сина Андрія Барсука через несплату комунальних послуг, ймовірно, йдеться про борг за опалення їхньої квартири в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Анжеліка Лабунська, представниця фракції «Батьківщина», не відвідує засідання Верховної Ради з кінця 2022 року. Згідно з її декларацією за 2024 рік, вона володіє статками у 2,3 млн доларів США, 300 тис. євро, 250 тис. швейцарських франків та понад 24 млн гривень. Попри такі кошти, депутатка та її син не сплатили комунальні рахунки, що призвело до судового позову.

Для захисту своїх інтересів відповідачі найняли адвоката. Розгляд справи призначено на 29 вересня 2025 року під головуванням судді Тетяни Ільєвої, яка є фігуранткою кримінального провадження, що розслідується НАБУ.

Крім того, Лабунська є відповідачкою у ще одній справі за позовом Головного управління Державної податкової служби у Київській області про стягнення податкового боргу (справа № 320/28977/25 від 10.06.2025).