У Києві правоохоронці з’ясовують обставини падіння чоловіка на колії станції метро «Майдан Незалежності»

На місці події працювали слідчо-оперативна група, рятувальники та лікарі. Сьогодні на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на колії станції метро «Майдан Незалежності» впав чоловік. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, працівники ДСНС та лікарі.

Спільними зусиллями правоохоронців та рятувальників пасажира вдалося витягнути з-під вагону метро, після чого його з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізували у лікарню. Наразі рух поїздів станцій столичного метрополітену відновлено.

Подія належним чином зареєстрована в управлінні поліції метрополітену. Правоохоронці встановлюють обставини, за результатами чого буде надана правова оцінка інциденту.

Відділ комунікації поліції Києва