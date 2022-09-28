У Києві зафіксувано потрійне перевищення отруйних речовин у повітрі (список вулиць)

У столиці можливі тумани та незначне підвищення температури повітря.

Жителів Києва попередили про забруднення повітря. В окремих районах норма забруднення перевищена більш ніж в три рази.

Про це йдеться в щотижневому звіт Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Відзначається, що з 19 по 24 вересня в повітрі в столиці України зафіксовано перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій:

зважених речовин – в 1,0-1,1 рази на площах Бессарабської та перемоги;

оксиду вуглецю – в 1,0 – 1,3 рази на проспекті Перемоги в районі метро Святошино, в 1,7 рази – там же 22 вересня;

діоксиду азоту – в 3,2 – 3,5 рази на площі Перемоги та вул. Каунаській 20 вересня, в 2,0-3,0 рази – на Бессарабській площі, бульварі Лесі Українки, проспектах Оболонському та перемоги, в 1,0-1,9 рази – на всіх інших постах, за винятком проспекту Науки, 37;

формальдегіду – в 2,0-2,7 рази по вул.Академіка Стражеска, площах Перемоги та Бессарабській, бульварі Лесі Українки, вул. Каунаській, проспекті Перемоги, Деміївській площі, в 1,3 – 1,8 рази – по вул. Олександра Довженка в районі метро Шулявка, вул. Попудренка, Оболонському проспекті, в районі Гідропарку, а саме біля мосту Метро, в 1,0 – 1,1 рази – на проспекті Науки.

УНІАН