Двоє мотоциклістів загинули у ДТП на Київщині (фото)

У ніч з 4 на 5 серпня у Вишгородському районі Київської області в смертельній ДТП за участі легкового автомобіля загинули двоє мотоциклістів.

Про це повідомив голова Нацполіції Київщини Андрій Нєбітов, пише УНН.

Водій легковика госпіталізований у важкому стані.

“Цієї ночі внаслідок ДТП двоє любителів швидкої їзди на мотоциклах загинули через зіткнення з легковиком. Трагічна аварія, яка забрала життя двох молодих чоловіків 36 та 34-х років”, — повідомив голова Нацполіції Київщини.