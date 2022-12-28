«Енергоатом» спростовує інформацію про зупинення роботи українських АЕС

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В “Енергоатомі” спростовують поширену в мережі інформацію про зупинення роботи українських атомних енергоблоків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

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Фото: Рівненська атомна електростанція (wikipedia)

Як стверджують у компанії, деякі ЗМІ поширили помилкову інформацію про нібито зупинення роботи українських атомних енергоблоків.

“Сьогодні, як і раніше, всі 9 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній Україні території, працюють на максимальній наявній потужності”, – йдеться в повідомленні.

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